Sarabia viu quinto amarelo e falha visita do Sporting ao Marítimo

Sarabia vai desfalcar o Sporting na Madeira, diante do Marítimo. O espanhol viu o quinto amarelo no campeonato ao protestar uma falta a meio-campo e assim irá falhar o próximo encontro da Liga, marcado para sábado. Feddal, Pedro Gonçalves e Paulinho, por outro lado, continuam à bica, mas estão disponíveis.

De regresso estão Esgaio e Coates que ontem cumpriram castigo. O primeiro por ter visto o quinto amarelo no Dragão, o uruguaio por ter sido expulso com duplo-amarelo no mesmo encontro. De fora vão continuar João Palhinha (tem mais dois encontros de suspensão após os conflitos com Marchesín no final do clássico) e Tabata (suspenso provisoriamente por dois jogos por empurrar Luís Gonçalves, dirigente dos portistas, no clássico).

Já o Estoril perdeu - para além de Raul Silva - para o próximo encontro dois futebolistas: Ferraresi e Joãozinho. Este último foi admoestado por o árbitro considerar que tentou ganhar um penálti, em lance em que partia de posição irregular.