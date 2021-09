Sarabia "rouba" lugar a Jovane no onze do Sporting

Jovane foi rendido pelo 17 com Ajax e FC Porto e, apesar de ter sido titular seis vezes, não completou um jogo. Raça e dinâmica de Nuno Santos, em momento complicado, seguram-no à esquerda

Reforço sonante para 2021/22 oriundo do PSG por empréstimo, a titularidade de Pablo Sarabia pelos leões era uma questão de tempo segundo os especialistas.

E ao que O JOGO apurou, ao terceiro jogo pelo Sporting, e depois de uma semana a melhorar a condição física e a ganhar rotinas de jogo com os colegas, o internacional espanhol prepara-se para entrar no onze da equipa contra o Estoril, na noite de domingo. O sacrificado tudo indica que seja Jovane, o jogador que Sarabia substituiu nos dois últimos jogos, com FC Porto e Ajax.

O camisola 10 do Sporting começou a temporada em grande, com golos na Supertaça e na Liga Bwin (os dois que apontou foram nas partidas contra o Braga), mas salta à vista que não completou um único encontro. Já no passado, Jovane alternou momentos de alto rendimento com outros de menor fulgor, além de ser constantemente travado por problemas físicos. Agora, é o rendimento em campo que está a cair e a abrir caminho para a titularidade de Sarabia, uma opção que Amorim tem testado nas últimas partidas e em treino.

Até ao momento, Sarabia, que só se apresentou na Academia no dia 10, dado que a transferência se consumou quando estava ao serviço da seleção espanhola, soma 74", vendo o tempo de jogo aumentar de partida para partida (29" contra o FC Porto e 45" contra o Ajax).

Nuno Santos deve assim manter a titularidade na esquerda do trio ofensivo, com Sarabia a roubar o lugar que Jovane tem ocupado recentemente à direita dada a lesão de Pote, enquanto Paulinho permanecerá no onze como referência de ataque.

Quanto ao resto da equipa, o capitão Seba Coates regressa ao onze após cumprir um jogo de castigo na Liga dos Campeões, preenchendo a vaga do lesionado Gonçalo Inácio.