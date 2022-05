Sarabia: "PSG é um grande clube e Amorim um grande treinador"

Declarações de Sarabia, à Sport TV, sobre a passagem pelo Sporting

Sobre Rúben Amorim: "Aprendi muito com Rúben Amorim, ele também comigo. Estava acostumado a jogar com quatro defesas, aprendi a jogar com cinco e em posições diferentes no ataque, a ponta de lança."

Sobre Amorim e PSG: "Foi uma aprendizagem muito boa, foi tudo muito positivo. É um bom treinador e o PSG é um grande clube. É um bom casamento, mas a decisão é dele e do PSG. Não sei mais nada, mas o PSG é um grande clube e Amorim um grande treinador".