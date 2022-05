Sarabia persegue final feliz e reforça tendência recente no Sporting

Espanhol luta para ser o melhor artilheiro do Sporting o que acentuará a tendência, das últimas épocas, de não serem os pontas de lança os mais letais.

Os três jogadores mais utilizados do ataque do Sporting este ano têm vivido uma rivalidade pelo título de artilheiro da equipa.

Pablo Sarabia, com 18 golos, está à frente de Pedro Gonçalves, com 15, e Paulinho, com 14. Assim, é muito provável que, pelo quarto ano seguido, o melhor marcador dos leões da temporada não seja um ponta de lança: o último a conseguir tal feito foi o neerlandês Bas Dost, em 2017/18 e em 2016/17, quando apontou 34 e 36 golos, respetivamente.