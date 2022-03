Sarabia nos convocados de Luis Enrique numa lista com ausências de peso

Seleção espanhola realiza dois particulares neste mês de março.

Pablo Sarabia, do Sporting, está entre os convocados do selecionador Luis Enrique divulgados esta sexta-feira para os jogos de preparação da Espanha com a Albânia e a Islândia, em 26 e 29 de março, respetivamente.

De fora da lista de convocados da Espanha, já apurada para a fase final do Mundial'2022 do Catar, a decorrer de 21 de novembro a 18 de dezembro, ficaram o guarda-redes David De Gea (Manchester United), de 31 anos, e o médio Sergio Busquets (Barcelona), de 33.

Para os jogos de preparação com a Albânia, no Estádio Cornellà-El Prat, e a Islândia, no Riazor, o selecionador espanhol Luis Enrique promoveu a estreia do guarda-redes David Raya, de 26 anos, que joga no Brentford, da Premier League inglesa.

O selecionador Luis Enrique apresentou os convocados para a jornada dupla de preparação para o Mundial através de um vídeo no interior do Estádio Montjuic, em Barcelona.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Unai Simón, Robert Sánchez e David Raya

Defesas: Marcos Alonso, Jordi Alba, Laporte, Pau Torres, Eric García, Diego Llorente e Carvajal.

Médios: Rodrigo, Koke, Pedri, Marcos Llorente, Gavi e Carlos Soler.

Avançados: Dani Olmo, Sarabia, Morata, Raúl de Tomás, Ferran Torres e Yeremi Pino.