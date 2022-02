Sarabia: "No PSG há muitas estrelas, no Sporting encontrei um grupo familiar"

Pablo Sarabia, avançado do Sporting emprestado pelo PSG, foi o convidado do podcast "ADN de Leão".

Mudança para o Sporting e a adaptação: "Ali [no PSG] há muitas estrelas, muitos jogadores importantes. Aqui encontrei um grupo familiar, jovens, e gente próxima, amável. É de agradecer porque eu também sou uma pessoa assim. Creio que há muita gente que achava que eu podia vir com outra atitude por vir de onde vinha, mas eu não sou assim. Encontrei um grupo muito bom. Agradeço."

Há egos no PSG? "No fim de contas, são muitas pessoas que são muito boas, não podemos jogar todos. São pessoas com carreiras muito boas e longas. Mas toda a gente tem a sua quota de ego... É diferente. O ego em Paris ficava futebolisticamente, porque entre nós havia bom ambiente. Era só no encarar dos jogos, era mais competitivo que pessoal. Cá, o míster fala em equipa, é uma virtude, tudo o que se está a conseguir é por essa mentalidade. Ninguém sobressai do resto. É a força disto, e dei-me de conta ao fim de dois dias... Se calhar há jogadores que precisam de reconhecimento, eu não, sei o que joguei, não preciso que falem de mim.

Não se interesse pelo que é dito na imprensa: "Não leio nenhum jornal, nas redes sociais alguma coisa. Os anos de experiência que tenho no futebol levaram-me a dar menos importância ao que escrevem, porque no início afeta-te. Quando dou entrevistas tento não dar títulos. Importante até quando vou ao flash é não deixar nada no ar.