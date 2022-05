"Sarabia? Não sei se vai ficar no Sporting, se volta para o PSG. Estou de férias"

Declarações de Nuno Santos, jogador do Sporting, à margem da abertura de um espaço dedicado aos atletas de alto rendimento, em Sacavém.

Apesar de ser emprestado pelo PSG ao Sporting e de ir, provavelmente, reconquistar o espaço em Paris, Pablo Sarabia marcou os adeptos e os seus colegas em Alvalade. Mesmo sendo altamente improvável que o espanhol volte a jogar pelos leões, Nuno Santos mencionou o espanhol.

"Há muita gente a sair e a entrar. Faz parte do futebol. É como o Sarabia, por exemplo, não sei se vai ficar no Sporting, se volta para o PSG. Estou de férias, não penso muito nisso", comentou o canhoto português, que fez dez golos e sete assistências na época.

Médios titulares farão falta

O mercado é tema recorrente por estarmos no defeso e Matheus Nunes e João Palhinha, que têm sido ligados sucessivamente a clubes ingleses, estão no lote de ativos mais valiosos no Sporting. Nuno Santos reconhece que as possíveis transferências dos médios deixariam a equipa inicialmente fragilizada.

"O Palhinha e o Matheus Nunes são excelentes jogadores. Não sei se vão sair ou não, mas é o habitual: saem uns, entram outros. Se saírem, claro que vamos sentir falta deles", aponta, vincando que há alternativas no plantel: "Temos Ugarte e temos o Daniel Bragança"

O uruguaio assumiu-se como substituto de Palhinha a partir de dezembro, perdendo o posto no onze inicial nas últimas jornadas para o camisola 6. Bragança foi maioritariamente suplente utilizado.