Sarabia manda mais na Roja do que no Sporting: saiba o que muda no jogo do espanhol

Mais passes recebidos, cruzamentos, remates à baliza e muita presença na área mostram que o criativo joga perto da baliza rival com Luis Enrique. Em Portugal, é mais pensador de jogo. O JOGO comparou os últimos 12 jogos em Espanha e no Sporting e o peso do canhoto aumenta na seleção

Sarabia fez na quinta-feira o quinto golo pela seleção espanhola naquela que foi a 15.ª internacionalização pelos AA. O papel do criativo já tinha ficado bem vincado com a presença no Europeu, mas é de assinalar como o canhoto joga de forma diferente em relação ao tempo de Sporting.

O JOGO comparou os números de Sarabia nos 12 jogos oficiais realizados pelo campeão nacional e os últimos 12 encontros pela Roja.