Sarabia herói espanhol: "Já tínhamos falado que se houvesse um penálti..."

Jogador do Sporting marcou o golo do triunfo na Grécia.

Sarabia marcou, de grande penalidade, o golo que deu uma importante vitória à Espanha na Grécia, em jogo de apuramento para o Mundial. O jogador do Sporting estava feliz depois do encontro desta quinta-feira.

"Ganhar fora é muito difícil e hoje era muito importante. Estes três pontos eram fundamentais. Agora vamos jogar mais tranquilos perante os nossos adeptos. Já tínhamos falado que se houvesse um penálti eu ia marcar", declarou após o jogo.

"Nunca é fácil jogar contra uma defesa com cinco elementos. Tivemos as nossas oportunidades e podíamos ter aproveitado mais uma ou outra. Vamos para Sevilha com a mentalidade de ganhar os três pontos. Temos claro esse objetivo. Depois celebraremos a presença em mais um Mundial", completou.

A vitória da Espanha por 1-0 e a derrota (2-0) da Suécia na Geórgia permitiu à equipa de Luis Enrique ascender à liderança do Grupo B, com um ponto de vantagem sobre os suecos, adversários na derradeira e decisiva jornada.