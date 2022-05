Pablo Sarabia viveu uma noite de emoções fortes em Alvalade, onde fez, tudo o indica, o último jogo com a camisola do Sporting. Emprestado pelo PSG, o internacional espanhol marcou na goleada (4-0) frente ao Santa Clara e foi ovacionado ao minuto 17, assim como no momento da substituição. Na bancada, houve até quem lançasse uma ideia através de um cartaz. "Sportinguistas, vamos todos dar 10 euros cada um para pagar o salário do nosso Sarabia", podia ler-se.