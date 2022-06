Sarabia garante não saber nada sobre o futuro: "No dia 12 de junho..."

Declarações do avançado espanhol em entrevista à Sport TV.

Pablo Sarabia, avançado que em 2021/22 representou o Sporting por empréstimo do PSG, garantiu estar concentrado na seleção espanhola, não sabendo nada sobre o seu futuro, que irá resolver com o emblema parisiense após os jogos da Liga das Nações.

"Clube para a próxima época? Na realidade não [sei]. Eu não queria saber nada até depois destes jogos [Liga das Nações], porque, no fim de contas, tudo aquilo que de que se fala pode afetar os jogadores, de certa forma. Não quero que nada me distraia", começou por dizer em entrevista concedida à Sport TV.

"O meu objetivo é vir à seleção e jogar estes quatro jogos sem pensar no que pode acontecer na próxima época. Depois destes jogos, no dia 12 de junho, vou reunir-me com o clube e logo veremos qual é a solução para a próxima época, qual será o meu destino", concluiu Sarabia.