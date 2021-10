Sarabia "foi um incómodo constante para a Itália", realça a Imprensa espanhola

Vários jornais espanhóis dedicaram análises apreciativos ao jogador da Roja pela exibição na meia-final da Liga das Nações

O desempenho de Pablo Sarabia, dianteiro do Sporting, pela Espanha frente à Itália, em San Siro, no qual atuou durante 75', fez a Imprensa espanhola realçar, sob elogios, a mobilidade, capacidade tática e de criação e a entrega do espanhol.

"Começou como '9' mas andou por todo o lado. Esteve na origem da primeira grande ocasião da Espanha. As suas desmarcações deixaram louca a defesa italiana. Deu tudo, até não conseguir mais", escreveu a "Marca". O "Mundo Deportivo" referiu: "Trabalhador. Teve muita presença na hora de ajudar os colegas". "Facilitador. Pablo abria espaços e foi um incómodo constante para a Itália", analisou o "Sport".

Pablo Sarabia, que reforçou o Sporting por empréstimo do PSG, foi lançado, esta quarta-feira, no onze titular espanhol na meia-final da Liga das Nações, tendo ajudado a Espanha a apurar-se para a final da competição, no próximo domingo.