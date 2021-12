Sarabia faz mira a 15 golos no ano e penáltis podem ajudar

Sarabia marcou no Benfica-Sporting

Espanhol sabe da importância que tem para a equipa e apura a finalização para alcançar a segunda melhor marca da carreira

Sarabia vive um bom momento no Sporting e alcançou frente ao Casa Pia o sexto golo pelos leões ao 21.º encontro, uma marca muito satisfatória para um jogador que só fez o primeiro tento pelos leões diante do Besiktas, na sétima partida pelos verdes e brancos. A sequência é de tal forma boa que nos últimos 16 jogos o espanhol teve influência em dez golos, obtendo os tais seis tentos aos quais somou quatro assistências.

Pelo Sevilha, em 2018/19 fez uma época muito positiva e marcou 23 vezes, pecúlio que lhe valeu depois a saída para o PSG

Pelo PSG ainda marcou em agosto, frente ao Estrasburgo, mas só fazendo contas ao Sporting o jogador de 29 anos está apenas a um golo de igualar a marca de 2020/21 pelos parisienses, de sete golos, e definiu que a meta dos 15 tentos pode ser um passo importante para ajudar o campeão nacional e também o seu sucesso individual: a confirmarem-se os 15 golos numa temporada o espanhol alcançaria o melhor pecúlio da carreira, batendo o registo de 14 golos pelo PSG em 2019/20, só ficando atrás da época muito positiva que fez em Sevilha, em 2018/19, na qual marcou 23 vezes e assistiu em 14 ocasiões.

Atualmente com seis tentos pelo Sporting, e a apenas a um do registo no PSG em 2020/21, o criativo, está satisfeito por ter vindo para Portugal relançar a carreira antes da chamada ao Mundial

Para já, chega ao Natal convicto de que o pode fazer, pois tem, neste momento, o segundo melhor princípio de temporada: em 2016 fizera cinco golos, em 2017 dois, em 2019 quatro e em 2020 três. Só mesmo em 2018 foi mais prolífico até ao final do ano civil, marcando 15 vezes pelos andaluzes.

Satisfeito pelo apreço que os adeptos leoninos demonstram, Sarabia vai aproveitando as folgas para sair de Alcochete e conhecer Lisboa, estando satisfeito por ter escolhido Portugal e o Sporting para ter minutos, acreditando que a regularidade o ajudará a estar, como titular, no Mundial"2022 pela Espanha.



Penáltis podem facilitar objetivo



Apesar de mostrar talento na bola parada, Sarabia só cobrou dez penáltis na carreira, todos com sucesso. Só pelos bês do Real Madrid, em 2011, era o habitual cobrador, marcando depois quatro vezes pelo Sevilha em três anos. Em novembro deu uma vitória decisiva à Espanha batendo Vlachodimos e a Grécia e marcou, na Turquia, pelo Sporting também de penálti. Está a subir na hierarquia e face aos dois penáltis falhados por Pedro Gonçalves, Sarabia está à espreita e sabe que assumir esses lances facilitariam o objetivo individual.