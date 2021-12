Sarabia: "Estamos em todas as competições e a fazer uma grande época"

Declarações do espanhol após o triunfo do Sporting frente ao Casa Pia.

Sarabia resolveu a eliminatória de ontem ante o Casa Pia, assinando o golo que valeu a passagem dos leões aos quartos de final da Taça de Portugal. Um disparo forte, com a bola a bater ainda na barra antes de transpor a linha de golo permite ao Sporting seguir em frente, após um jogo onde foi preciso mostrar caráter.

"Sabíamos que era uma partida complicada por ser fora, o adversário tinha as suas armas, eles eram muito rápidos e mostraram isso fazendo um grande golo. Mas, com a mentalidade da nossa equipa, conseguimos dar a volta e isso é o importante. Mostrámos o caráter da equipa uma vez mais para virar o resultado", apontou o avançado espanhol nas entrevistas rápidas à CNN Portugal.

Sarabia prossegue em alta no Sporting mas, promete, pretende fazer ainda mais neste empréstimo do PSG. "Vim para fazer este trabalho, para ajudar, para lutar pelo Sporting e penso que o tenho estado a fazer. Mas não é para parar aqui, é preciso continuar a somar e a ajudar a equipa. Estou muito contente por estarmos em todas as competições, isso é o que mais me satisfaz", frisou o camisola 17 leonino.

Ainda "vivo" em todas as provas, o Sporting soma e segue em 2021/22. Para Sarabia, isso mostra força do coletivo. "Estamos a fazer uma grande temporada em todas as competições e isso mostra bem a força da equipa. Não são só os onze que jogam, é toda a equipa. O que importa é que todos os que entram cumprem, estão intensos. Estarmos todos motivados para conseguir ganhar todos os jogos, que é o que estamos a fazer", apontou o internacional espanhol.