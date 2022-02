Pablo Sarabia, avançado do Sporting

Declarações de Pablo Sarabia, avançado do Sporting, após a goleada por 4-1 sobre o Belenenses, no Estádio do Jamor.

Importância do triunfo: "Era importante esta vitória depois de ganhar a Taça da Liga. Era um jogo difícil pela mentalidade, era preciso preparar a cabeça para voltar ganhar depois do êxtase da conquista do título. A equipa esteve muito bem."

Fase boa: "Penso no momento, estamos numa fase muito boa e oxalá sigamos assim."