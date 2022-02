Sarabia: "Em campo tento ser um animal com coragem, um leão, uma pantera..."

Declarações de Sarabia ao ADN do Leão, podcast do Sporting

Como é Sarabia em campo: "Em campo tento ser um animal com coragem, um leão, uma pantera... Gosto dos felinos. Tive dois gatos e um era parecido com um tigre, com riscas. Agora tenho um cão de quatro meses. Chama-se Rayo, come tudo. Gostava de ter três filhos."

Sobre Portugal: "Gosto muito, A comida é muito parecida à espanhola, mas fico com as sobremesas de Portugal. O pastel de Belém, o travesseiro de Sintra... Esta é a primeira cidade que vivo com praia, era algo que eu sempre quis. Nem Madrid, Sevilha ou Paris tinham. É muito importante ter praia, gosto muito do mar."

Negativo: "O que menos gosto é as distâncias. Estou na Aroeira, a Academia ainda é longe e Lisboa também. Se vivesse a cinco minutos da Academia era melhor."

Paris e Lisboa: "Em Paris estava a estudar francês e usava os Uber para falar e treinar, falava de qualquer coisa. Em Portugal faço-o não tanto para aprender o português, mas para conhecer sítios, restaurantes, a vida de cá... Tento ficar com coisas. Já fiz Sintra e Lisboa em tuk-tuk, reconheceram-me, mas não há problema. Gosto muito da Praça do Comércio, gosto de passear por essa zona, ver a ponte... Há muitos miradouros, não posso escolher só um sítio."

Dificuldades em Paris: "No princípio passei mal, porque não conseguia falar com as pessoas. Não era eu sem conseguir falar com as pessoas, era muito difícil."