Sarabia e o momento do Sporting: "Vai dar a volta à situação"

Declarações de Sarabia à SportTV, antes do encontro entre Espanha e Portugal, da Liga das Nações, marcado para as 19h45 de terça-feira. Jogador do PSG falou do atual momento do Sporting.

Derrota com a Suíça: "Não foi o resultado que queríamos, mas as coisas não saíram bem. Cometemos erros que temos de melhorar, mas temos muita vontade de ganhar. Temos de fazer tudo para ganhar, é essa a nossa mentalidade."

Reencontro com Danilo, Nuno Mendes e Vitinha: "Já brincámos com isso e, no final, vamos voltar a estar juntas, mas agora queremos é ganhar."

Sporting: "Não começou o campeonato da melhor maneira, mas há que confiar neles e acredito que vão dar a volta à situação. Está a fazer grande Liga dos Campeões e acredito que vão voltar à regularidade dentro de pouco tempo."