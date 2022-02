Sarabia é o mais influente em golos e pode estabelecer recorde frente ao FC Porto

Camisola 17 marcou nos últimos quatro jogos, o que conseguira apenas uma vez na carreira, em 2018/19, a sua melhor época pelo Sevilha. Se faturar no clássico alcança a melhor sequência goleadora.

Pablo Sarabia completou contra o Famalicão uma volta na Liga Bwin com a camisola do Sporting e na sexta-feira defronta, a atravessar o seu melhor momento, o primeiro rival desde que aterrou em Portugal, o FC Porto. Na partida da primeira volta do campeonato, a 11 de setembro de 2021, o avançado espanhol entrou na segunda parte, mas não deu nas vistas, ao contrário do que tem feito ultimamente.

Com quatro jogos seguidos a faturar igualou o registo de 2018/19 pelo Sevilha e contra os dragões pode bater o recorde da carreira nesse particular, caso faça o gosto ao pé. E, assim, Sarabia completou uma volta na Liga subindo ao primeiro lugar do pódio dos jogadores com maior influência em golos nos leões.