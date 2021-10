Sarabia e a adaptação a Alvalade: "Pouco a pouco, vou crescendo"

Declarações do internacional espanhol, no final do encontro com o Besiktas (1-4)

Jogo: "É uma vitória muito importante. Não começámos da melhor forma, mas hoje estivemos muito bem. Tivemos muitas oportunidades. Defendemos bem. Fizemos um bom jogo."

Apuramento: "É importante somar os primeiros três pontos. Obviamente, é um passo em frente para nos apurarmos para a Liga Europa. Veremos se conseguimos chegar aos primeiros dois lugares."

Adaptação: "Muito feliz pelo primeiro golo. Estou a adaptar-me à equipa, jogamos com um sistema diferente. Pouco a pouco, vou crescendo."