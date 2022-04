Sarabia disparou após o jogo na Luz e tem números sem igual no Sporting

O espanhol foi também o autor do golo decisivo na Taça da Liga diante dos encarnados e pode no domingo somar pela segunda vez na época uma sequência de quatro jogos seguidos a marcar.

No domingo, Sarabia reencontra o Benfica, um clube que lhe traz boas memórias e que marcou o início da sua verdadeira afirmação em Portugal e no Sporting.

Na primeira volta, na Luz, o espanhol abriu o marcador na vitória (3-1) do Sporting na Luz. Até esse dérbi, Sarabia era indiscutível no onze, mas ainda não era unânime para os adeptos. Levava 15 jogos, mas só marcara três golos, um dos quais na Liga Bwin, e fizera três assistências, não tendo participado diretamente em qualquer triunfo do Sporting. Mas esse desafio foi mesmo um ponto de viragem.