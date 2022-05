Sarabia deixa mensagem nas redes sociais: "Obrigado por este ano maravilhoso"

Internacional espanhol está de saída do Sporting, depois de terminado o empréstimo por parte do PSG.

Pablo Sarabia deixou este domingo uma mensagem nas redes sociais, depois do encontro com o Santa Clara, o último com a camisola do Sporting. O internacional espanhol, cedido pelo PSG, garante que se sentiu "em casa" e deu conta dos grandes momentos que viveu de leão ao peito.

"Foi um dia muito especial para mim, não só pelo que fizeram no jogo de ontem mas sim por toda a época... Não há nada que me faça mais feliz do que sentir-me acarinhado e aqui tem sido assim... Que bonito é Alvalade... que adeptos fantásticos. Obrigado por este ano maravilhoso que passei convosco. Foi um orgulho poder representar esta equipa (família) numa temporada em que consegui ganhar um troféu. Estou realmente muito feliz", escreveu no Instagram.

"Senti-me em casa, por isso queria agradecer a cada uma das pessoas que me ajudaram, me incentivaram e me apoiaram desde que cheguei aqui. Vou sempre recordar-me deste ano que passámos juntos", completou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pablo Sarabia (@pablosarabia92)

Sarabia, 30 anos, realizou 45 jogos pelo Sporting e fez 21 golos.