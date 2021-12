Sarabia após o Sporting-Boavista: "É nisso que me foco e não no próximo ano"

Declarações de Sarabia após o Sporting-Boavista (2-0), da 14ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Estou muito contente por ajudar a equipa. O mais importante era conquistar os três pontos. Depois do jogo com o Benfica era difícil manter a concentração. Fizermos um grande jogo, mas tínhamos de manter o nível neste jogo"

Os golos: "O Boavista tem boa equipa. Anularam-nos um golo, tivemos várias ocasiões. A equipa fez um bom jogo. Os jogos são muito intensos no início, mas aos poucos vamos tendo a bola."

O futuro: "Tento evoluir diariamente, dar o máximo em cada treino e em cada jogo. Tenho muitas coisas a aprender, a melhorar. Gosto de viver o presente. Hoje estou aqui, a desfrutar do futebol, de jogar, de estarmos em todas as competições. É nisso que me foco, e não no próximo ano".