Sarabia aborda o futuro: "Veremos se a situação é sair ou não"

Avançado espanhol falou esta terça-feira em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com Portugal, primeira partida da fase de grupos da Liga das Nações (quinta-feira, 19h45).

No final da conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com Portugal, primeira partida da fase de grupos da Liga das Nações (quinta-feira, 19h45), Pablo Sarabia, internacional espanhol, ainda abordou parte do futuro, que se mantém uma incógnita depois de ter estado cedido ao Sporting.

"Quero focar-me nestes quatro jogos (...) e quando terminar logo se vê qual a melhor opção. Obviamente o que quero é jogar e sentir-me importante, veremos se a situação é sair [do PSG] ou não", disse ainda.

O jogo entre Espanha e Portugal disputa-se na quinta-feira às 19h45 (horas de Lisboa), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.

É o primeiro de uma série de quatro jogos que as seleções realizam em junho, com a fase de grupos a terminar em setembro, com mais dois jogos, apurando-se o primeiro de cada grupo para a final four.