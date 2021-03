Sancho é caro e em Inglaterra dizem que o United vira agulhas para o Sporting

Depois do sucesso com a contratação de Bruno Fernandes, o Manchester United volta a pensar em pescar no Sporting, dizem em Inglaterra. Pedro Gonçalves agrada e é uma solução mais barata do que Jadon Sancho.

O Manchester United continua à procurar de reforçar o lado direito do ataque e Jadon Sancho é um namoro antigo, mas caro. Assim sendo, a solução pode estar no Sporting: Pedro Gonçalves agrada aos red devils e pode ser alvo de uma oferta.

De acordo com o The Telegraph, a época do jogador português - 15 golos e cinco assistências em 26 jogos - impressionaram o emblema de Old Trafford e a solução seria bem mais barata do que comprar o avançado do Borussia Dortmund. Pote, 22 anos, tem uma cláusula de rescisão avaliada em 60 milhões de euros e contrato com os leões até junho de 2025.

O jornal inglês aponta a versatilidade de Pedro Gonçalves, visto que pode jogar como médio ou ala, como um fator importante.