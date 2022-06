Samuel Lino vai demorar: plano de Simeone é má notícia para Amorim

Treinador do Atlético insiste em ver o dianteiro na pré-época. Atrasa-se a possível negociação com o Sporting.

O Sporting prioriza a contratação de Francisco Trincão, negócio que não teve avanços nos últimos dias, mas o extremo estará, ao que tudo indica, na pré-temporada do Barcelona para ser avaliado por Xavi. Ora, o mesmo processo deverá acontecer com Samuel Lino, que é alvo para fechar o ataque verde e branco depois de firmado o acordo com Trincão.

Escreve a "Marca" que o dianteiro brasileiro vai estar no arranque da pré-temporada às ordens de Simeone, que começa já depois da do Sporting, que arranca a 27 de junho. O primeiro jogo dos colchoneros está marcado para dia 27 de julho, ou seja um mês depois do começo dos preparos do Sporting, e caso Samuel Lino esteja nos convocados isso seria contrário aos anseios de Amorim, que queria o plantel fechado ainda durante o estágio no Algarve, até 20 de julho.

Uma possível negociação será atrasada e isso poderá complicar definitivamente a transação. Apesar da versatilidade de Lino para jogar nas três posições da frente, Amorim não quer esperar até agosto para poder contar com o atleta que militou no Gil Vicente na época passada.