Samuel Lino: Sporting continua atento ao avançado e tem um ponto a favor

Limitação de extracomunitários torna difícil inclusão no Atlético. Vai ser avaliado, porém.

O Sporting procura reforços para o ataque e Samuel Lino é um dos jogadores referenciados pelos leões, que estão atentos a uma possível transferência por empréstimo. A seu favor contam com a limitação de extracomunitários no Atlético de Madrid. Porque Simeone planeia contratar ainda o lateral-direito Molina, da Udinese, as vagas para jogadores sem passaporte europeu serão parcas nos colchoneros e, tanto o jornal "AS" como o jornal "Marca", dão conta de como será complicada a vida para Samuel Lino ficar às ordens dos madrilenos, mesmo estando Renan Lodi a abrir um lugar por ter agora a nacionalidade italiana.

Ainda assim, o jogador que se destacou no Gil Vicente esteve em Madrid há uns dias, sabe O JOGO. Antes de ir de férias, o atleta brasileiro reuniu com responsáveis do clube espanhol, que lhe terão transmitido a indicação para se apresentar no dia 11 de julho, no arranque dos trabalhos dos colchoneros.

Esta presença na pré-época deverá coincidir com a oficialização da transferência do avançado, ainda por apresentar no novo clube. Simeone quer avaliar o ativo para depois dizer à Direção se o jogador será para rodar, ou não, em 2022/23.