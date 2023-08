Salário de Gonçalo Inácio no Sporting passa para o dobro

SAD recompensa um dos jogadores mais cobiçados do plantel com um significativo aumento. O central amplia em mais um ano o anterior vínculo com o clube, onde está desde 2012. Já vencedor de quatro troféus pela equipa principal e tendo cumprido o sonho de ser campeão, ambiciona mais.

Gonçalo Inácio e Frederico Varandas, presidente do Sporting, sentaram-se à mesa e assinaram um novo contrato que vincula o defesa aos leões até 2027, ou seja acrescentando um ano ao contrato anterior. O central será ainda recompensado com um significativo aumento salarial, passando a auferir mais do dobro dos 400 mil euros/anuais que recebia até aqui.

Desde 2012 no Sporting e após passar por todos os escalões de formação até se impor na equipa principal, Inácio, aos meios do clube, afirmou: "É um enorme orgulho continuar de leão ao peito, já são muitos anos e fico muito feliz. Espero que venham mais". Desde que se estreou em 2020/21, o defesa ajudou os leões a conquistarem quatro troféus (uma Liga, uma Supertaça e duas Taças da Liga) e admite que já cumpriu alguns sonhos como o de "chegar à equipa principal e ser campeão". Mas a ambição é mesma a de sempre. "Agora é continuar a trabalhar, como sempre fiz, e obter mais troféus."

Ainda quanto a objetivos, o futebolista lembrou a importância de trabalhar bem no clube para estar na Seleção, mostrando-se orgulhoso por ser já uma referência. "É muito bom para mim que me vejam como um exemplo a seguir. Desde que cheguei ao Sporting que o símbolo pesa muito. Quero ser cada vez melhor e um exemplo para os mais novos, comentou, elogiando ainda Coates "como grande capitão, sempre a ajudar dentro e fora de campo".

A terminar, reforçando o "grande compromisso" com o Sporting, deixar uma mensagem: "Contamos sempre com o apoio dos sportinguistas, em todos os jogos e todos os dias. Ajudam-nos a ser melhores".

Cláusula "só" sobe para 60 M€

Internacional português desde março, Gonçalo Inácio, que faz 22 anos dentro de uma semana (dia 25), já despertou a atenção de vários clubes europeus. Falamos de Newcastle e Liverpool, razão pela qual a SAD do Sporting considerava prioritário aumentar a cláusula de rescisão do jogador, uma vez que o valor de 45 milhões de euros era considerado baixo pelos leões. Segundo O JOGO apurou, a SAD procurou convencer o jogador e o seu empresário, Miguel Pinho, a aceitarem uma cláusula de 80 M€, contudo, o jogador recusou tal aumento, acedendo a fixar o valor em 60 milhões.