"Saídas no verão? O principal não é ir buscar, é manter os jogadores"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo da 30.ª jornada da I Liga frente ao Famalicão. A partida está agendada para as 20h30 de domingo, em Alvalade.

Já "roubou" vários jogadores à equipa B. Vai deixar que o contrário aconteça? "Obviamente, prejudicámos tantas vezes o [Felipe] Çelikkaya [treinador da equipa B]... O Chermiti tem de estabilizar na equipa principal, mas vai à equipa B, Fatawu também. Nós tivemos essa atenção de tentar ajudar a equipa B, mas normalmente é ao contrário."

Garante que vai continuar no clube? "Volto a dizer, não quero estragar o trabalho aqui feito. Gosto de estar cá e vou ter muita pena quando sair, mas nao é o caso."

O Sporting ter falhado os objetivos pode levar a mais saídas no verão? "Do núcleo duro, tem sido Pote, Nuno Santos [a serem associados a uma saída]... Na rotação nos plantéis, nós temos de criar uma ligação diferente. No primeiro ano estava tudo contra nós, foi fácil criar essa ligação. Temos de manter essas ligações e é esse o nosso objetivo, manter o maior número possível de jogadores. O principal não é ir buscar, é manter os jogadores, mas não sei o que vai acontecer, vamos ver".