Saída para os Wolves foi hipótese, mas este miúdo vai ser aposta do Sporting

Rodrigo Fernandes exibiu-se a bom nível no particular com o Portimonense

Cenário de saída esteve em cima da mesa, concretamente para o Wolverhampton por valores na ordem dos 10 a 12 milhões de euros, mas, até ao momento, não se verificaram desenvolvimentos

Rodrigo Fernandes esteve com um pé e meio fora do Sporting, porém, segundo O JOGO apurou, o cenário de uma transferência está cada vez mais afastado, pelo que a permanência do plantel principal dos leões na próxima temporada é o que se perfila como mais provável.

Tudo porque as respostas que o médio de 19 anos tem vindo a dar, primeiro quando foi chamado com outros companheiros dos sub-23 aos trabalhos com a equipa principal, depois já perante as orientações do técnico contratado ao Braga, levaram a que Rúben Amorim o considerasse como um a opção séria para o centro do terreno.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o treinador entende mesmo que conseguirá extrair maior rendimento do atleta, que já conta com quatro jogos oficiais pela equipa principal, então, estreando-se, na derradeira temporada, pela mão de Jorge Silas, a 27 de outubro de 2019, perante o Vitória de Guimarães.

Anteontem, em Portimão, foi dado mais um sinal claro por parte do treinador, que colocou o médio como titular ao lado de Wendel, isto num posto em que a concorrência mais forte advém de Matheus Nunes e Pedro Gonçalves, já que o ex-Fluminense deverá ser titular, isto excluindo outros elementos que podem vir a ser igualmente uma opção.

Rodrigo Fernandes, vinculado ao Sporting até ao defeso de 2023, há muito que está na lista de possíveis aquisições do Wolverhampton, que, como oportunamente demos conta, esteve a considerar a contratação em definitivo do médio. Em cima da mesa esteve mesmo a possibilidade do negócio vir a ser concretizado por valores entre os 10 e 12 milhões de euros, intermediado pelo agente do atleta, no caso Jorge Mendes.

Rodrigo Fernandes é considerado em Alvalade como um atleta de elevado potencial, sendo que a SAD nunca fechou a porta a uma eventual negociação devido ao encaixe financeiro que a mesma representará para a sociedade que gere o futebol profissional.