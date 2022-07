Saída no Sporting: Vinagre avança e há um clube na linha da frente

Dispensado por Rúben Amorim, o defesa deverá rumar à Premier League. Fulham bem posicionado para receber o jogador.

O futuro de Rúben Vinagre poderá ficar resolvido durante esta semana. A Sporting, SAD, e o próprio jogador não pretendem protelar por muito mais tempo este impasse e é crível que dentro de poucos dias se concretize o empréstimo de Vinagre a um clube inglês, sendo certo que Marco Silva, treinador do Fulham - adversário do Benfica, recentemente no Troféu do Algarve - veria com bons olhos a integração do jogador leonino nos quadros do clube.

Já depois de ter conseguido pressionar a direção para contratar Palhinha, o técnico português mantém a esperança de contar com o lateral-esquerdo leonino, adquirido na temporada passada ao Wolverhampton por 10 milhões de euros por 50 por cento do passe. Rúben Vinagre não convenceu, no entanto, Amorim e foi dispensado pelo técnico, que conta com outras opções para o lugar. Apesar de não ter sido utilizado com regularidade, o Sporting não quer perder de vista o jogador, por quem fez um investimento assinalável, e quer vê-lo atuar com maior frequência noutro clube para recuperá-lo, se Amorim assim o entender, na temporada seguinte (2023/24). Além do Fulham, Vinagre também é apreciado pelos responsáveis do recém-promovido à Premier League, Nottingham Forest.

Na última época, o lateral participou em 18 partidas e fez duas assistências, números muito pobres para um investimento tão elevado. O melhor registo de Vinagre foi em 2019/20 no Wolverhampton: 32 jogos e dois golos.