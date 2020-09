Saída do Sporting oficializada, mas ainda há 17 em lista de espera

O médio brasileiro Eduardo não entra nas contas de Rúben Amorim e ruma ao Crotone, emprestado com opção de compra de 4 milhões. Saída oficializada esta quinta-feira.

A "operação saída" gera sempre engarrafamentos no início de cada temporada e, na atual, com nove atletas profissionais já com a vida resolvida, a SAD tem ainda muitos casos por solucionar, de preferência para fora do clube. Esta quinta-feira, os responsáveis pelo mercado leonino viram oficializada mais uma saída, o empréstimo do médio brasileiro Eduardo por um ano ao Crotone, com opção de compra de 4 M€. Mas há mais muitos nomes em lista de espera...

Nem com equipa principal, B e de sub-23 a SAD consegue escoar tanto atleta com ligação profissional ao clube. Alguns deles, por experiência de carreira e idade, já estão em patamar superior às duas equipas secundárias, e sem terem espaço no plantel de Rúben Amorim... tornam-se um problema. A SAD tem assim de encontrar ainda colocação para mais 17 jogadores, não considerando João Palhinha, que, se não for vendido na fasquia desejada dos 15 milhões de euros, tem espaço no plantel principal, onde já começou até a dar nas vistas.

"O Sporting não está em saldos. Somos um clube vendedor, os compradores sabem o preço. As pessoas falam muito de desvalorização, se ficam ou não, mas não vejo ativos desvalorizados", afirmou o administrador da SAD Francisco Salgado Zenha, em entrevista à Antena 1.

Acuña é o ativo mais valioso do lote dos jogadores a negociar, mas a lista inclui também Rosier, Rafael Camacho, Doumbia, Mattheus Oliveira, Leonardo Ruiz, Pedro Mendes, Ivanildo Fernandes, Lumor, Diaby, Ilori, Bruno Gaspar, Miguel Luís, Bruno Paulista, Chaby, Elves Baldé e Pedro Marques.

A solução mais desejada é a venda e, em alternativa, os empréstimos com opção de compra são os negócios mais viáveis, como o de Eduardo. Mas quando não há outra solução, a SAD negoceia rescisões tentando manter parte do passe. Em 2019/20, os verdes e brancos pagaram 7,1 M€ em indemnizações.