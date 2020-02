Saída de Silas virou dilema no Sporting: os dois cenários em cima da mesa

Varandas pensa na sucessão no comando técnico da equipa e o seu elenco, sabe O JOGO, desdobra-se em contactos à procura de soluções. Para já, o técnico fica...

A decisão de saída de Jorge Silas do comando técnico dos leões no final da presente temporada já está tomada por parte da SAD liderada por Frederico Varandas, porém, segundo O JOGO apurou, esse cenário pode mesmo ser antecipado e precipitar-se antes to término da estação em curso.

Aliás, esse é de momento o grande dilema existente entre os responsáveis leoninos, que procuram soluções para o curto e médio prazo da equipa profissional de futebol, depois desta ter sido eliminada de mais uma prova, concretamente a Liga Europa, perante os turcos do Basaksehir. Mas, para já, Silas fica...

A entrada de um novo timoneiro será sempre vista na lógica de preparação da próxima época. A continuidade do treinador atual poderá acentuar o desgaste existente já entre as duas partes

Como o nosso jornal oportunamente deu conta, concretamente no passado dia 23 de janeiro após a eliminação da Taça da Liga - um dos dois objetivos possíveis na dita fase a época, a par da Liga Europa -, os dirigentes leoninos nunca descartaram esse cenário de rutura antecipada, isto, claro, se os resultados conduzissem à perda de todas as metas competitivas mencionadas. Aliado a este fator estava igualmente a necessidade de juntar à melhoria de resultados a qualidade exibicional, mesmo sabendo que o mês de janeiro iria terminar, como aconteceu, com a concretização da transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United. Pois bem, depois da Taça da Liga, a verdade é que os leões saíram de cena da Liga Europa com estrondo frente ao Istambul Basaksehir, depois de terem perdido a possibilidade de golear o rival no primeiro encontro no Estádio José Alvalade, tendo os comandados de Jorge Silas revelado uma incapacidade confrangedora.

O constrangimento entre o elenco diretivo de Frederico Varandas é elevado, ao ponto de estarem a ser debatidos dois cenários distintos no que à equipa principal diz respeito e os efeitos da escolha de cada um deles. Em primeiro lugar o de saída. Convictos de que Silas já não é solução para o futuro, urge perceber que nomes estão no mercado para assumir de imediato o comando técnico, isto numa perspetiva de planeamento e preparação da próxima temporada. A esse técnico, em caso de confirmação da contratação, seria pedido que planificasse com tempo a estação 2020/21, em que o segundo classificado, por exemplo, passará a ter entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões e o terceiro a uma pré-eliminatória de acesso à referida fase, que é vital em termos financeiros para o clube. Aqui, neste cenário, os dirigentes leoninos têm o contra de os alvos potencialmente interessantes e desejados estarem a trabalhar e presos por vínculos laborais, dos quais, nesta fase da época, certamente não vão abdicar.

Não Perca Jorge Maia Expansão de memória O Sporting pode não estar bem, mas tal como voltou a ficar evidente ontem, está melhor sem Bruno de Carvalho.

O segundo cenário que está em cima da mesa passa pela continuidade de Silas até ao final da temporada, na qual faltam disputar 12 encontros. A manutenção da situação atual poderá ter eventualmente reflexos na planificação, ainda que não seja um fator determinante ou castrador, mas, mais do que isso, poderá ter efeitos no desgaste que já é elevado entre a estrutura diretiva e o treinador por força daquelas que têm sido as opções e linhas orientadoras da equipa por parte de Silas. É que em Alvalade, mantém-se firme o receio de que a equipa não consiga assegurar o terceiro posto da Liga, por ora ocupado pelo Braga, ficando assim afastada a entrada direta na fase de grupos da Liga Europa em 2020/21, temendo-se mesmo que Rio Ave, Famalicão e até o Vitória de Guimarães possam ameaçar o atual quarto lugar. É que a atual classificação implica a disputa de um play-off, enquanto o 5º classificado terá ainda de passar por uma pré-eliminatória, sendo que ambos os cenários levam a que o Sporting tenha de entrar mais cedo em competição e altere, naturalmente, o inicio dos trabalhos de pré-temporada.

Na sexta-feira, a RTP avançou mesmo que Silas encerrará o seu trabalho de leão ao peito após a deslocação a Famalicão, na próxima terça-feira, algo que fonte oficial do Sporting rebateu: "Silas tem contrato até maio e amanhã [hoje] estará na Academia a orientar a equipa."