"Saída de Bellerín após fim do empréstimo? A decisão não está tomada"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Santa Clara, marcado para este sábado (20h30) e referente à 26ª jornada da Liga Bwin

Depois da vitória frente ao Arsenal, o Sporting tem um jogo teoricamente mais acessível contra o Santa Clara. Os jogadores aprenderam com os erros do passado em termos de mudança de chip? "A dualidade foi mais em termos de resultados do que exibições. Em alguns jogos esta época, dominámos e não ganhámos. Em termos de concentração, estamos melhores e os últimos resultados provam isso. O não sofrer golos revela também muito desse crescimento e o que disse aos jogadores é que podemos perder com qualquer equipa, como o Santa Clara. Não é pensamento negativo, é pensar que se não estivermos no nosso melhor, podemos perder com qualquer equipa. Acho que a equipa está melhor e que o plantel está mais completo. Agora podemos fazer mais rotação sem perda de qualidade. Eles têm é de estar concentrados durante a semana para jogarem, mas acho que estamos mais preparados para qualquer jogo que possamos ter".

Na imprensa espanhola dizem que o futuro de Bellerín não passa pelo Sporting: "A decisão não está tomada. Ele tem tido pouco tempo de jogo porque está lesionado, ainda não treinou com a equipa esta semana e está a recuperar. Essas decisões ainda não estão tomadas porque a época não acabou. Vamos precisar dele para estes meses cheios de jogos".

Cansaço dos internacionais pode levar a poupanças? E há planos para renovar com Neto? "O Neto já disse, por mim tem o aval para renovar por tudo o que já deu e ainda dá ao clube. Está a passar um momento difícil por não jogar e outro problema é a qualidade dos jogadores na posição onde ele joga. Ainda falta tempo e não gosto de falar de coisas que não estão decididas. O planeamento está feito e temos vários miúdos. Depois vem a parte do mercado, que não controlo, e o que acontecer aí vai ter peso no planeamento. Eu tenho um esboço do que quero fazer, depois dou ao Hugo Viana e logo se vê. Não vou estar a dizer nada do Seba [Coates], até porque a sua capacidade nas alturas pode influenciar o plano do adversário. Dos que vieram da seleção, uns vieram melhores do que outros, podemos descansar alguns".