Saiba quem é Skoglund: o "Haaland da Academia" que bisou no Sporting

Avançado que tem treinado na equipa principal durante a pausa FIFA fez furor numa sessão em que o técnico quis colocar em prática a sua ideia de jogo. Gonçalo Inácio, central, marcou o golo que falta.

Tem 17 anos feitos em março (geração de 2003), é norueguês, ponta de lança e ontem, segunda-feira, brilhou no relvado da ala profissional da Academia Sporting, num jogo de treino que Rúben Amorim ensaiou entre os futebolistas da equipa principal que não rumaram para as seleções nesta pausa FIFA e a equipa B, composta por muitos jovens que também atuam nos sub-23 dos leões: Nicolai Skoglund bisou na goleada (5-0) aplicada pela primeira formação, deixando boas indicações ao técnico verde e branco, que foi mexendo no seu xadrez ao longo deste encontro de preparação.

Para quem não o conhece, Skoglund aterrou na formação do clube em 2018, integrando primeiro a equipa de juvenis e completando, depois, as naturais passagens pelos juniores e sub-23, onde esta época leva já dois golos em cinco jogos. Foi, em março de 2019, um dos 12 futebolistas que já sob a direção de Frederico Varandas assinou contrato profissional que a SAD, vínculo que foi renovado nos últimos dias de outubro deste ano - é uma das grandes apostas de futuro.

Skoglund foi, de facto, a estrela pela idade e contexto, mas também Nuno Santos, reforço do Sporting para esta temporada, bisou neste jogo, onde Amorim aproveitou para fazer várias experiências, tendo em vista não só o jogo da Taça de Portugal, na segunda-feira, mas também o planeamento do resto da época. O central Gonçalo Inácio, que espera a estreia com o Sacavenense, fez o outro golo.