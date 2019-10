Saiba o que Juve Leo e Directivo ficam a perder

As claques do Sporting em Alvalade

A guerra aberta entre o Sporting e duas das suas claques, a Juventude Leonina e o Directivo Ultras XII, conheceu desenvolvimentos com o anúncio da resolução do protocolo de apoio, por parte do clube, na noite de domingo. O JOGO já lhe tinha revelado as regalias que as duas (de quatro) claques perdem no futebol, agora revelamos as que englobam as modalidades.

O Sporting tomou a polémica decisão devido "à escalada de violência" no comportamento dos adeptos afetos às duas claques em questão. No sábado, recorde-se, invadiram a bancada central do Pavilhão João Rocha e forçaram o presidente Frederico Varandas a sair escoltado, partindo depois o vidro traseiro do carro de Miguel Afonso (vogal para as modalidades). Há semanas, tinham tentado invadir a garagem da SAD após um desafio de futebol, em Alvalade.

Eis o que Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI ficam a perder:

- Gamebox (estádio e pavilhão).

- Perdem o acesso aos preços especiais (cerca de 50% do preço).

- Perdem o direito a adquiri-las em mais prestações do que os restantes sócios.

- Perdem o direito aos subsídios de viagens (jogos regulares) e também aos subsídios para as viagens extraordinárias (fases finais e a eliminar).

- Perdem direito a participarem nas coreografias comuns.

- Perdem os bilhetes cujo preço decorria do protocolo.