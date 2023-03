Saiba mais sobre Afonso Moreira, o extremo que será aposta de Amorim

Afonso Moreira, jovem promessa do Sporting

Atleta sub-19 está bem cotado na avaliação de Rúben Amorim e, sabe O JOGO, deverá fazer a pré-temporada pelos leões. Pode ser a única novidade nos extremos.

Afonso Moreira está na rota da próxima pré-temporada do Sporting. O jovem que fez há poucos dias 18 anos será, sabe O JOGO, aposta de Rúben Amorim.

O técnico aprecia as características do extremo natural de Lamego, distrito de Viseu, e que pode jogar nos dois lados do ataque.