Sai do Campeonato de Portugal para o Sporting

Pedro Ilharco, ex-treinador do Condeixa, é o novo adjunto de Leonel Pontes nos sub-23 do Sporting

Treinador deixou o Condeixa, do Campeonato de Portugal, para voltar a trabalhar com o atual treinador da equipa de sub-23 do Sporting, depois de o ter feito no Marítimo, Panetolikos (Grécia), Ittihad (Egipto) e Debrecen (Hungria)

Pedro Ilharco vai reforçar os quadros técnicos do Sporting, mais concretamente assumindo as funções de adjunto de Leonel Pontes na equipa de sub-23 do Sporting, a qual compete na Liga Revelação, segundo O JOGO apurou. O treinador, de 43 anos, volta assim a trabalhar com Leonel Pontes de quem tinha sido adjunto no Marítimo, Panetolikos (Grécia), Ittihad (Egipto) e Debrecen (Hungria).

Ilharco era até hoje o treinador do Clube Condeixa, que milita na Série C do Campeonato de Portugal, e que subiu na temporada passada depois do título de campeão distrital da Associação de Futebol de Coimbra (também conquistou a Taça). De resto, o emblema condeixense anunciou hoje a saída do técnico: "O Clube Condeixa informa que o Mister Pedro Ilharco deixa, com efeitos a partir do dia de hoje, o comando técnico da nossa equipa sénior".

"Uma decisão estritamente profissional, tomada pelo próprio, tendo o Clube Condeixa feito os possíveis para continuar a contar com o treinador que em boa altura escolheu para liderar os seus destinos. Campeão Distrital da Divisão de Honra e Vencedor da Taça Distrital da AF Coimbra em 2018/2019, a passagem de Pedro Ilharco pelo Clube Condeixa é, marcadamente, histórica e de grandes memórias", refere a nota.

O comando técnico da equipa ficará a cargo de Roberto Cleto, juntamente com a restante equipa técnica que já trabalhava desde o início da temporada, até que sejam tomadas novas decisões por parte da direção do clube.