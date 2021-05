SAD do Sporting vai devolver 20 por cento dos salários cortados

A reposição estava dependente da qualificação da equipa para a fase de grupos da Liga dos Campeões em 2021/22, algo que foi garantido frente ao Rio Ave.

Os jogadores que integravam o plantel do Sporting na temporada passada vão receber 20 por cento dos vencimentos que foram cortados em abril de 2020, depois dos comandados de Rúben Amorim terem assegurado o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época.

A SAD liderada por Frederico Varandas vai assim honrar o acordado com o grupo de capitães de então, concretamente Coates, Neto e Mathieu - este já terminou a carreira - quando, a 15 de abril, devido à pandemia de covid-19, foi reduzido em 40% o vencimento dos jogadores do plantel principal nos meses de abril, maio e junho, 20% já restituídos por dependerem da retoma da competição na última época (10% liquidados em dezembro último e idêntica fatia percentual será paga no mesmo mês deste ano) e a percentagem remanescente estava dependente da qualificação da equipa para a fase de grupos da Liga dos Campeões de 2021/22.

Além do acordo celebrado com os capitães da equipa principal, foram afetados pelo regime de lay-off cerca de 95% dos colaboradores. Houve também redução do ordenado dos administradores

Na altura, além dos jogadores do plantel profissional, staff técnico e de apoio, a SAD e o clube entraram igualmente em lay-off, abrangendo 95% do universo de trabalhadores dependentes e independentes, além da medida de redução em 50% do vencimento dos membros do conselho de administração da SAD, tendo as medidas, no caso da sociedade que gere o futebol profissional, implicado uma poupança na ordem dos 3,3 milhões de euros (M€). Englobando o clube a mesma atingiu os 5 M€.