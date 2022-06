SAD do Sporting revela valor pago por Fatawu, jovem promessa ganesa

Jovem de 18 anos foi apresentado pelo clube de Alvalade em abril passado. Só pode ser inscrito na próxima época.

A SAD do Sporting apresentou esta quarta-feira, em documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), um resultado líquido positivo de 8,5 milhões de euros no terceiro trimestre do exercício de 2021/22. A sociedade leonina deu conta do valor investido por Abdul Fatawu, jovem avançado ganês de 18 anos que foi oficializado como reforço em abril passado, com uma cláusula de 60 milhões.

Fatawu, que pertencia aos quadros do Steadfast, implicou um investimento de 1,2 milhões de euros e ainda 100 mil referentes ao custo de intermediação.

Tratando-se de uma transferência internacional, mesmo tendo chegado ao clube verde e branco ainda com idade de júnior, Fatawu só pode ser inscrito na próxima janela de transferências e tem mostrado boa qualidade nos treinos que tem realizado na Academia.

Relativamente a Rúben Vinagre, a SAD confirma que procedeu à aquisição definitiva em março, com o pagamento de 10 milhões de euros por 50 por cento do passe ao Wolverhampton, clube inglês que tinha emprestado o lateral.

No Relatório e Contas são igualmente detalhados os negócios referentes às contratações de Marcus Edwards, ao Vitória de Guimarães, por 7,5 milhões, de Ugarte, ao Famalicão, por 6,6, enquanto 80% dos direitos de Ricardo Esgaio custaram 5,6.

Confira o documento enviado à CMVM