SAD do Sporting perspetiva 238 mil euros de resultado positivo no orçamento 2023/24

SAD do Sporting espera aprovação dos resultados financeiros na Assembleia Geral

O orçamento do Sporting para 2023/24 vai no sábado a votos e a SAD espera a aprovação do documento que guiará as contas, tal como em 2022, quando 78,71% dos votos deram luz verde à direção.

A perspetiva do Sporting é a de conseguir um resultado positivo de 238 mil euros.

O período para a votação terá início às 10h00 e termina às 18h00 no Pavilhão João Rocha. O orçamento será o primeiro ponto da ordem de trabalhos, no entanto, a projeção de 2022/23 do mesmo, está ainda por apresentar de forma pública.