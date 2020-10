SAD do Sporting já negoceia renovação de trio de "pérolas"

Estratégia: depois de Palhinha e Matheus Nunes, estão mais seis na lista de jogadores a "blindar".

O presidente do Sporting Frederico Varandas mantém em curso a estratégia de segurar e aumentar financeiramente as condições de alguns dos jovens jogadores que fazem parte do plantel principal e, segundo O JOGO apurou, é desejo do próprio a curto prazo finalizar os processos de revisão dos contratos de Gonçalo Inácio, Luís Maximiano e Nuno Mendes - isto depois de João Palhinha e Matheus Nunes.

Não Perca Sporting Renovações em marcha no Sporting: a bola já está do lado de Jovane SAD do Sporting abriu processo de prorrogações com os médios João Palhinha e Matheus Nunes e vai agora estender plano a outros valiosos ativos do plantel.

Aliás, sabe o nosso jornal que, no decurso da semana que agora terminou, o dirigente máximo dos leões e o representante dos três jogadores, concretamente Miguel Pinho, reuniram-se em Alvalade para discutir os termos dos novos contratos a celebrar, em particular dos dois primeiros.

A pretensão dos dirigentes leoninos é precisamente a de concluir as negociações nas próximas semanas, ainda que os que estão mais adiantados sejam precisamente os de Gonçalo Inácio e Luís Maximiano. Em qualquer um dos casos, a ideia passa mesmo por aumentar os vencimentos e as cláusulas de rescisão, ainda que o Sporting esteja mais confortável no que concerne ao vínculo de Gonçalo Inácio, jovem defesa-central que tem vindo a ser utilizado por Rúben Amorim no decurso dos recentes encontros. Neste caso em concreto, o contrato em vigor termina apenas em 2025, mas o vencimento é baixo e em Alvalade coloca-se o jogador na rota da titularidade, ele que, como defesa-central canhoto, é visto como a alternativa natural a Feddal, ainda que possa também jogar no meio da linha de três centrais que Rúben Amorim habitualmente utiliza. A cláusula de rescisão de 45 milhões de euros (M€) é para subir.

Timing: leões contam finalizar os processos negociais nas próximas semanas

Já Luís Maximiano, guardião titular até à chegada de Adán, tem contrato até 2023, uma cláusula de rescisão de 45 M€. a ideia passa precisamente pelo aumento de salário, mas também da mencionada cláusula. O facto de não ser titular atrasou ligeiramente o processo, que, porém, voltou a ser desenvolvido pelas partes, que, depois de formalizar os acordos com os atletas em causa, vão debater a melhoria das condições do contrato de Nuno Mendes, um indiscutível no lado esquerdo da equipa.