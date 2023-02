SAD do Sporting apresenta lucro recorde no primeiro semestre da temporada

SAD leonina assinalou "o melhor resultado líquido e de volume de negócios de sempre (em termos homólogos), atingindo 47,5 milhões de euros e 148 milhões de euros, respetivamente".

"A Sporting SAD registou no 1º semestre de 2022/2023 o seu melhor resultado líquido e de volume de negócios de sempre (em termos homólogos), atingindo 47,5 milhões de euros e 148 milhões de euros, respetivamente. A consolidação da visão estratégica prossegue assim a bom ritmo, tendo a SAD alcançado capitais próprios positivos pela primeira vez em cinco anos no valor de 31,2 milhões de euros, e o mais elevado da sua história", pode ler-se no documento.

A SAD conseguiu baixar o passivo em 24,1 milhões de euros, retomando uma trajetória que fora interrompida pela covid-19. O rendimento com vendas de passes de jogadores ascendeu a 73,9 milhões de euros, destacando-se as saídas de Matheus Nunes e João Palhinha e foi um fator determinante também para o lucro recorde de 47,5 milhões de euros, que o clube apresenta como o melhor resultado semestral de sempre.

O primeiro semestre do exercício 2022/23, recorde-se, ficou marcado pela conversão dos VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) em ações da Sporting SAD, o que resultou num aumento de capital 67 milhões de euros para 150,5 milhões de euros, com a maioria controlada pelo clube. Essa reestruturação financeira, anunciada na véspera das eleições, foi um fator importante para a vitória de Frederico Varandas no último sufrágio. Assim, contribuiu-se para que pela primeira vez desde 2016/17 a Sporting SAD tenha capitais próprios positivos, no caso de 31,2 milhões de euros.

Para o próximo semestre, os leões têm agendada a entrada de dinheiro por Pedro Porro, já que o Tottenham vai exercer a opção de compra obrigatória pelo ala em junho.

