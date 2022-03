SAD do Sporting apresenta lucro no primeiro semestre

Comunicado à CMVM aponta para resultado líquido positivo de 9,5 milhões de euros no semestre de 2021/22

O Sporting divulgou o Relatório e Contas, que categorizam como "o melhor resultado operacional de sempre sem transações com jogadores" e no qual os 36,2 milhões de euros da Champions e os 8,2 milhões de euros de recuperação de bilheteira são decisivos para um resultado positivo

A SAD do Sporting divulgou o Relatório e Contas, definindo o exercício do primeiro semestre da época, de julho a dezembro, como o "melhor resultado operacional de sempre sem transações com jogadores, no valor de 20,9 milhões de euros".

O clube registou lucros de 9,5 milhões de euros no primeiro semestre e destaca o recorde de vendas no merchandising, cifrado nos 5 milhões de euros, e dois aspetos decisivos para o balanço positivo das finanças: os 36,2 milhões de euros que vêm da Liga dos Campeões e os 8,2 milhões de euros de recuperação de bilheteira, já que se passou a poder ter lotação completa a partir de outubro. No segundo semestre serão contemplados os 9,6 milhões de euros relativos ao apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Além de constituir o melhor resultado de sempre antes de transações de jogadores, é a primeira vez em sete épocas que este resultado é positivo.