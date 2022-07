SAD define novas janelas de tempo para converter as VMOC em ações da sociedade

Obrigacionistas aprovaram novos prazos para a conversão de VMOC: "uma de 13 de Julho a 30 de Julho deste ano e outra, que vai ser recorrente até 2026, de 1 a 30 de Julho", informou o clube leonino

Os obrigacionistas da SAD do Sporting aprovaram por ampla maioria, em assembleias gerais da sociedade realizadas esta terça-feira em Alvalade, os dois pontos em discussão: "deliberar sobre a proposta de modificação dos termos e condições da emissão designada por VALORES SPORTING 2010 com o ISIN PTSCP1ZM0001, alterando as condições de vencimento antecipado por opção do titular dos VMOC VALORES SPORTING 2010" e "deliberar sobre a proposta de modificação dos termos e condições da emissão designada por VALORES SPORTING 2014 com o ISIN PTSCP1ZM0000, alterando as condições de vencimento antecipado por opção do titular dos VMOC VALORES SPORTING 2014".

Bernardo Ayala, presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD, analisou o que esteve em causa reunião magna: "Decorreu tudo da melhor maneira possível num dia importante. Foram três assembleias gerais muito distintas. A primeira foi da SAD e as outras duas foram de obrigacionistas. Uma para as VMOC de 2010 e outra para as de 2014. Decorreram as três muito bem, de modo eficiente e com civismo. Tudo o que era para deliberar foi bem deliberado. Saímos daqui satisfeitos com os trabalhos e com os resultados. O que se discutiu hoje foi simples, mas importante. As VMOC são convertíveis em acções da SAD e o que foi deliberado hoje foi as janelas de tempo em que isso pode ser feito. Para além do que já tinha sido previsto no passado, foram criadas duas janelas adicionais. Uma de 13 de Julho a 30 de Julho deste ano e outra, que vai ser recorrente até 2026, de 1 a 30 de Julho. O significado que esta deliberação teve, porque a proposta foi aprovada, é o de permitir aos titulares das VMOC convertê-las em acções da SAD em mais períodos do que era permitido anteriormente. Não se fez mais do que isso. Não se deliberou nenhuma conversão, isso ainda não está na agenda."