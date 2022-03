"Toda a gente gosta do míster Sá Pinto. É uma referência do Sporting"

Declarações do treinador do Sporting, antes do encontro com o Moreirense, agendado para as 20h15 de segunda-feira.

Neto e outras opções para o onze: "Em relação às opções, não vou estar a dizer, porque mudando as características muda-se a forma de jogar. Vamos utilizar as características de certos jogadores em posições que vão ajudar a equipa a vencer o jogo."

Sá Pinto e um jogo eventualmente especial: "É claramente uma referência do Sporting. Toda a gente gosta do míster Sá Pinto. Estive uma vez com ele, no Braga B. Vai ser um jogo normalíssimo. Do outro lado estará uma referência do Sporting, mas que é treinador do Moreirense e que vai querer ganhar."