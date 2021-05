Rui Vitória, elogios a três clubes e uma nota: "Não estamos bem na questão do fair play"

Rui Vitória, que vai iniciar funções ao comando dos russos do Spartak Moscovo a partir de junho, enalteceu a justiça da conquista do título da LIga NOS.

Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de entrega da Bandeira da Ética ao programa Football Kids Fair Play (FKFP), atribuída pelo Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em Carnaxide, o técnico, de 51 anos, evidenciou a união e entrega dos "leões" ao longo do campeonato.

"Acho que [o Sporting] foi um justo vencedor, teve um trabalho meritório. As outras duas equipas, Benfica e FC Porto, que, normalmente, estão naqueles patamares, foram perdendo pontos e o Sporting conseguiu perceber aquilo que estava nas suas mãos e lutou arduamente por isso", reiterou.

Acho que [o Sporting] foi um justo vencedor, teve um trabalho meritório. As outras duas equipas, Benfica e FC Porto, que, normalmente, estão naqueles patamares, foram perdendo pontos e o Sporting conseguiu perceber aquilo que estava nas suas mãos e lutou arduamente por isso"

Para o antigo treinador de Benfica, Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira, o campeonato foi "bem disputado" e mostrou ainda, no seu entender, uma "belíssima campanha" do Sporting de Braga, coroada com a vitória na Taça de Portugal, e "um trabalho brilhante" do Paços de Ferreira, que alcançou o quinto lugar e o acesso às competições europeias da próxima época. No entanto, o título do Sporting, 19 anos depois da última conquista, mereceu o maior elogio.

"Fiquei contente pela forma como a equipa se organizou, pela ligação que houve entre direção e equipa técnica, e pela forma como os jogadores em todos os momentos do campeonato se bateram por cada um dos resultados. Isso gostei de ver", realçou.

Ainda em relação ao campeonato, e aproveitando a sua presença num evento onde o "fair play" e a ética no desporto foram os temas dominantes, Rui Vitória defendeu que Portugal tem ainda um caminho a percorrer no sentido de uma maior "educação e cultura desportiva" e que esse trabalho deve intensificar-se junto dos mais jovens.

"Temos uma indústria do futebol que é fortíssima, uma das mais ricas do nosso país, temos belíssimos jogadores, bons treinadores, bons clubes, e estamos a fazer boas equipas nesta relação entre aquilo que existe e aquilo que fazemos. Agora, é fundamental pensarmos onde não estamos tão bem e, na minha perspetiva, é esta questão do "fair play". O trabalho que devemos fazer é a longo prazo", observou.

Confrontado com as várias expulsões de treinadores da I Liga ao longo desta temporada, com particular evidência nos maiores emblemas, Rui Vitória recusou restringir o tema aos técnicos.

"Os treinadores são um dos agentes do futebol, mas não nos podemos reduzir a isso. Os treinadores e os jogadores têm sido, talvez, os principais agentes da divulgação de boas práticas no futebol", concluiu.