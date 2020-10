Rui Jordão homenageado na porta 6 de Alvalade em dia "Vintage"

Avançado, que desapareceu há um ano, é uma das figuras do Sporting que dá nome às sete entradas do estádio. Linha "retro" com a sua camisola 11 também foi colocada hoje à venda

A pouco menos de completarmos um ano (18 de outubro de 2019) desde o desaparecimento de Rui Jordão, o Sporting promoveu nova homenagem - já anunciada - ao antigo avançado dos leões, desta feita com a colocação da sua figura na porta 6 do Estádio José Alvalade.

"A porta 6 do Estádio José Alvalade está, a partir de hoje, entregue ao eterno Rui Jordão!", escreveram os verdes e brancos no Facebook, a legendar as imagens que comprovam mais um reforço de memória sportinguista - na porta 1 está já imortalizado o ex-guardião Vítor Damas.

Ainda no que diz respeito a Jordão, o Sporting também lançou hoje uma edição limada de uma camisola "Vintage" inspirada no goleador e no título de 1979/80, para o qual contribuiu com 31 golos. Tem o 11 nas costas.