Rúben Vinagre: trabalhar com Amorim, o "clube de sonho" e os reencontros

Declarações de Rúben Vinagre, reforço do Sporting.

Clube de sonho: "Cheguei ao meu clube de sonho desde criança. É um orgulho estar aqui. Regresso e a uma casa em que fui muito feliz, espero voltar a ser muito feliz aqui. Os tempos de formação foram muito bons. Lembro-me da alegria, vínhamos com motivação para chegar à Academia. Voltar após ter saído... Deixa-me muito orgulhoso. Quando era miúdo pensava "eu quero estar aqui". Saí daqui um miúdo em que os sonhos eram ajudar o Sporting."

Trabalhar com Amorim? "Espero aprender muito e crescer muito como jogador, espero que seja um ano positivo para todas as partes."

Reencontro com Daniel Bragança e Maximiano: "É muito bom reencontrá-los, são pessoas com quem sempre me dei muito bem e estou feliz por poder voltar a trabalhar com eles. Já nos conhecemos há bastante tempo, joguei com o Max e o Dani no Sporting, conheço o Pote há bastante tempo, vai ser bom. Sempre me dei bem com alguns deles, muito feliz. Experiência muito boa. O primeiro dia está a ser excelente, nota-se que o grupo é muito unido, são todos muito alegres. Vai ser fácil adaptar-me. Entrar num grupo assim é mais fácil."

Sporting como adversário? "Posso dizer que naquele dia percebi que o Sporting foi a equipa mais difícil com quem jogamos, grupo muito unido, estavam sempre ligados ao jogo. Não era fácil. Foi o jogo em que senti mais dificuldades. "

Jogar no Wolverhampton: "A experiência em Inglaterra foi positiva, joguei e cresci como jogador, foi importante. É muito intenso, físico, mas o português é diferente, tem muita qualidade, forma muitos jovens que vão para a Premier League. Sem dúvida que é um passo muito bom para mim.

Formação do Sporting: "A formação do Sporting é conhecida em qualquer parte do mundo, formou jogadores fantásticos, todos os anos saem e vão continuar a sair."

Expectativas: "Espero um ano positivo, o Sporting tem sempre responsabilidade, é um clube muito grande, temos de demonstrar essa responsabilidade em campo. Estou muito feliz por estar aqui e vou dar tudo por esta camisola."