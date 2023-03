Rúben Vinagre: Sporting dificilmente terá milhões do Everton

Lateral está emprestado ao clube inglês, mas pouco tem jogado. Investigação levada a cabo pela Premier League ao Everton dificulta ainda mais.

Rúben Vinagre, lateral cedido ao Everton, dificilmente vai continuar no clube de Liverpool. Até aqui, tem apenas quatro encontros pelos toffees, somando 204 minutos. Dificilmente, o clube terá interesse, nesta fase, em avançar para a contratação do ala por 21 milhões de euros.

O valor é, obviamente, altíssimo e mais do que improvável. Mas até em termos regulamentares pode estar impossível de acontecer. É que o Everton está a ser investigado pela Premier League, já que, no triénio 2018/2021, após o clube reportar, em março de 2022, perdas de 423 milhões de euros, mais de três vezes acima do limite legal permitido pelas regras do fair play financeiro do organismo.

Assim, o clube pode ter uma perda de pontos na competição e ficar impossibilitado de efetuar transferências.