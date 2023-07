Lateral esquerdo vai ser emprestado pelo Sporting ao Hull City.

Rúben Vinagre tem exames médicos marcados para quinta-feira no Hull City. O defesa do Sporting ruma, de acordo com o "Hull Daily Mail", a Inglaterra para avaliações de modo a carimbar-se o empréstimo ao clube do Championship na sexta-feira.

O Hull está em estágio na Turquia, mais concretamente em Istambul.

O clube ficará com uma opção de compra de 15M€.